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SB Energy, soutenue par SoftBank, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis alors que l'IA stimule la demande en infrastructures
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 13:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La perte nette s'aggrave, passant de 215,5 millions de dollars il y a un an à 3,21 milliards de dollars au premier semestre 2026

* Nvidia s'engage à réaliser un placement privé de 1,5 milliard de dollars au prix de l'introduction en bourse — prospectus

* SB Energy affichait un carnet de commandes d’environ 439 milliards de dollars

(Ajout de détails tirés du prospectus aux paragraphes 5, 10 à 12)

SB Energy a enregistré une hausse de 66,4 % de son chiffre d’affaires au premier semestre 2026, a révélé mardi ce développeur de centres de données de l’

9984.T , soutenu par SoftBank, dans le dossier déposé en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises d’infrastructures d’IA cherchent à tirer parti de l’engouement croissant des investisseurs.

La société a déclaré une perte nette de 3,21 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 138,7 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 215,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 83,3 millions de dollars un an plus tôt.

Les investisseurs se montrent intéressés par les entreprises qui soutiennent l’écosystème plus large des infrastructures d’IA, alors que les hyperscalers et les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans l’extension de leurs centres de données pour répondre à la demande en forte hausse en matière de puissance de calcul.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , société d'infrastructure d'IA, ont plus que doublé depuis leur introduction en bourse l’année dernière, tandis que l’opérateur de centres de données Switch a sollicité des banques en vue d’une introduction en bourse dès le quatrième trimestre, selon Reuters.

« Alors que 92 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs dépenses en IA au cours des trois prochaines années, seulement 1 % des dirigeants d’entreprise considèrent que leur entreprise a atteint un stade de maturité en matière de déploiement de l’IA, ce qui indique que même les entreprises qui ont déjà adopté cette technologie n’en sont qu’au début de leur cycle d’investissement pluriannuel », a déclaré SB Energy dans son dossier de cotation.

Les investissements dans les infrastructures d'IA des plus grands hyperscalers mondiaux devraient dépasser 1 300 milliards de dollars d'ici 2027, selon S&P Global Ratings.

Cette introduction en bourse constituera toutefois un test décisif de la demande, le secteur des infrastructures d’IA étant sous pression en raison des inquiétudes quant à la pérennité de cet essor des dépenses.

NVIDIA VA INVESTIR 1,5 MILLIARD DE DOLLARS DANS UN PLACEMENT PRIVÉ

Nvidia s’est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans un placement privé au prix de l’introduction en bourse, tandis qu’OpenAI s’est vu attribuer des bons de souscription d’une valeur d’environ 5,5 milliards de dollars, a indiqué SB Energy dans son prospectus.

OpenAI et SoftBank avaient, plus tôt cette année, investi chacun 500 millions de dollars dans SB Energy dans le cadre de l’initiative Stargate visant à construire des centres de données dédiés à l’IA. La société de capital-investissement Ares Management ARES.N est également un investisseur de longue date dans l’entreprise.

SB Energy, qui affiche un carnet de commandes d’environ 439 milliards de dollars, ne dispose actuellement d’aucun centre de données opérationnel et dépend fortement d’OpenAI, selon son dossier de dépôt.

SoftBank et OpenAI sont clients de trois de ses campus de centres de données dans le cadre de baux à long terme. Ces loyers devraient représenter une part importante de son chiffre d’affaires à court terme lié aux centres de données.

L’entreprise a fait part de son intention d’élargir et d’approfondir sa base de clients et de mener des acquisitions pour accélérer sa croissance.

Fondée en 2019, SB Energy se concentre sur l’association de la production d’électricité et des centres de données afin de contribuer à répondre aux contraintes énergétiques croissantes liées à l’IA. L’entreprise dispose d’une capacité totale de 8,8 gigawatts pour ses centres de données, sous contrat ou en cours de construction.

SB Energy prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre. Reuters avait indiqué que la société pourrait viser une valorisation supérieure à 50 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.

JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup et Mizuho sont les chefs de file conjoints de l'opération. SB Energy sera cotée sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole "SBE".

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
143,170 USD NYSE +0,42%
COREWEAVE
84,8900 USD NASDAQ +0,78%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ +1,48%
SOFTBANK GROUP
27,995 EUR Tradegate -0,21%
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