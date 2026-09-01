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SB Energy, soutenue par SoftBank, annonce le dépôt d'un dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SB Energy, un développeur de centres de données et d'infrastructures énergétiques soutenu par SoftBank, a dévoilé mardi le dossier relatif à son introduction en bourse aux États-Unis.

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