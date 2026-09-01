SB Energy, soutenue par SoftBank, annonce le dépôt d'un dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis

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SB Energy, un développeur de centres de données et d'infrastructures énergétiques soutenu par SoftBank, a dévoilé mardi le dossier relatif à son introduction en bourse aux États-Unis.