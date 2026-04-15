Sazerac fait une offre de 15 milliards de dollars pour Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, selon une source

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* Sazerac offre 32 dollars par action, rivalisant avec les pourparlers de fusion entre Pernod Ricard et Brown-Forman

* Les analystes estiment que l'envergure mondiale de Pernod Ricard en fait un meilleur choix pour Brown-Forman

* Les liens de longue date entre Sazerac et Brown-Forman sont considérés comme un avantage potentiel par les conseillers en fusions et acquisitions

(Changements de sources dans le titre et les paragraphes 1 et 2) par Abigail Summerville

Le groupe américain de spiritueux Sazerac a proposé d'acheter Brown-Forman BFb.N pour environ 15 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source au fait du dossier, compliquant ainsi la tentative de Pernod Ricard

PERP.PA de fusionner avec le fabricant du Jack Daniel's.

La société privée a offert à Brown-Forman 32 dollars par action, selon la source qui a refusé d'être nommée en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'incertitude quant aux droits de douane américains ont pesé sur les entreprises du secteur de l'alcool, déjà confrontées à un recul de la consommation par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie. La consolidation pourrait les aider à réduire les coûts et à utiliser leur plus grande envergure pour surmonter les turbulences.

Sazerac s'est refusé à tout commentaire, tandis que Brown-Forman et Pernod n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de Brown-Forman ont clôturé en hausse d'environ 1 % à 29,57 dollars mercredi, bien en deçà du prix offert par Sazerac, signe que les investisseurs prennent en compte les obstacles à l'opération, notamment la participation majoritaire de la famille Brown.

Contrairement à l'offre de rachat plus traditionnelle de Sazerac, les analystes ont indiqué que l'accord avec Pernod pourrait impliquer un échange d'actions, ce qui permettrait à la famille Brown de conserver un certain contrôle sur l'emblématique fabricant de bourbon qu'elle dirige depuis 1870.

Brown-Forman était déjà en pourparlers avec Pernod au sujet d'un éventuel rapprochement lorsque Sazerac a récemment présenté une offre rivale au distillateur basé dans le Kentucky .

Les analystes ont également indiqué que le portefeuille de Pernod et son envergure mondiale faisaient du fabricant français de spiritueux le partenaire idéal. Une fusion entre Pernod et Brown-Forman créerait un challenger plus fort pour le leader mondial des spiritueux Diageo DGE.L et donnerait au groupe combiné une plus grande influence sur le marché crucial des États-Unis.

L'avantage de Sazerac réside dans sa familiarité avec Brown-Forman, forgée par des décennies de liens dans l'industrie du bourbon à Louisville. Selon les conseillers en fusions et acquisitions du secteur, une combinaison des deux entreprises permettrait également de peser plus lourd dans les négociations avec les principaux distributeurs américains.

Le mois dernier, Brown-Forman a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 , dans un contexte de volatilité et d'incertitude de l'environnement macroéconomique. Elle a également subi des pertes sur des marchés cruciaux tels que les États-Unis en raison de la faiblesse des ventes.

Sazerac, dont le siège est à la Nouvelle-Orléans, a régulièrement élargi son portefeuille au fil des ans en rachetant des marques de liqueurs populaires.

Il y a dix ans, elle a acheté des marques telles que Southern Comfort et Tuaca à Brown-Forman, ainsi que le whisky Paddy de Pernod Ricard. Elle apoursuivi dans cette voie en 2018en achetant environ 19 marques au géant de l'industrie Diageo.

Sazerac a réussi à mettre la main sur la vodka Svedka en 2024, après que Constellation Brands a vendu la marque pour se concentrer sur ses activités à plus forte marge.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'offre de Sazerac.