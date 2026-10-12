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Saunders, directeur général de Bausch + Lomb, quitte ses fonctions ; Appio, président du conseil d'administration, est nommé directeur général par intérim
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bausch + Lomb BLCO.TO a annoncé lundi que son directeur général, Brent Saunders, quitterait l'entreprise à la suite d'un accord à l'amiable avec le conseil d'administration, et que le président de la société spécialisée dans les soins oculaires, Thomas Appio, assumerait cette fonction à titre intérimaire avec effet immédiat.

Voici plus de détails:

* Bausch + Lomb n'a pas révélé la raison du départ de M. Saunders, et la société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters à ce sujet.

* M. Saunders était à la tête de Bausch + Lomb depuis 2023 et avait déjà occupé ce poste au sein de l’entreprise de 2010 à 2013. Auparavant, il avait dirigé Allergan jusqu’à sa cession à AbbVie ABBV.N pour 63 milliards de dollars en 2020.

* M. Appio, directeur général de Bausch Health depuis 2022, dirigeait auparavant les activités internationales de Bausch + Lomb.

* Citi a déclaré que le moment choisi pour le départ de M. Saunders « semblait soudain », mais que la longue expérience de M. Appio chez Bausch + Lomb le plaçait en bonne position pour diriger l’entreprise pendant la période de transition.

* Bausch + Lomb et Bausch Health prévoient de revoir à la hausse leurs prévisions pour 2026 concernant l’EBITDA ajusté, hors coûts de recherche et développement liés aux acquisitions, sur la base des résultats préliminaires du troisième trimestre.

* Les deux sociétés communiqueront des prévisions actualisées lors de la publication de leurs résultats du troisième trimestre, le 28 octobre.

* Les prévisions actuelles d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’exercice du fabricant de lentilles de contact Bausch + Lomb se situent entre 1,025 milliard et 1,075 milliard de dollars.

* Bausch Health a introduit Bausch + Lomb en bourse séparément en 2022, tout en conservant le contrôle de la société. Un processus de vente potentiel s’est achevé sans aboutir à un accord en 2025.

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