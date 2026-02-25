Saudi Aramco interrompt le chargement de cargaisons au terminal de Juaymah en raison d'une panne, selon certaines sources

Saudi Aramco 2223.SE a interrompu le chargement des cargaisons à son terminal de liquides de gaz naturel de Juaymah, dans l'est de l'Arabie saoudite, après l'effondrement d'une partie du chevalet transportant des tuyaux de propane et de butane, ont indiqué des sources mercredi, citant un avis aux clients.

L'incident s'est produit le 23 février et fait l'objet d'une enquête, ont précisé les sources. L'ampleur et la durée de la panne sont en cours d'évaluation, ont-elles ajouté.

Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.