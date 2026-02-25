 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saudi Aramco interrompt le chargement de cargaisons au terminal de Juaymah en raison d'une panne, selon certaines sources
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saudi Aramco 2223.SE a interrompu le chargement des cargaisons à son terminal de liquides de gaz naturel de Juaymah, dans l'est de l'Arabie saoudite, après l'effondrement d'une partie du chevalet transportant des tuyaux de propane et de butane, ont indiqué des sources mercredi, citant un avis aux clients.

L'incident s'est produit le 23 février et fait l'objet d'une enquête, ont précisé les sources. L'ampleur et la durée de la panne sont en cours d'évaluation, ont-elles ajouté.

Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,86 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
65,47 USD Ice Europ -1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank