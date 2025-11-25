 Aller au contenu principal
Satellites: Eutelsat engage la dernière étape de son augmentation de capital
information fournie par Boursorama avec AFP 25/11/2025 à 08:10

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé mardi la mise en œuvre de la deuxième étape de son augmentation de capital présentée en juin, ouvrant à ses actionnaires la possibilité d'investir jusqu'à près de 200 millions d'euros.

Deuxième opérateur mondial de satellites en orbite basse, qui permettent de faire fonctionner des services de télécommunications, Eutelsat est souvent présenté comme une alternative européenne à Starlink, de l'entreprise américaine SpaceX, propriété d'Elon Musk.

Le groupe avait annoncé la semaine précédente la finalisation de la première étape de sa recapitalisation, avec des investissements de 828 millions d'euros effectués par l'Etat français, l'entreprise indienne Bharti Space Limited, l'Etat britannique, le groupe français CMA-CGM et le fonds stratégique de participations (FSP).

La dernière étape s’élèvera à 672 millions d'euros, dont 475 millions d'euros ont déjà été souscrits par les principaux actionnaires du groupe.

A partir de mercredi, les actionnaires d'Eutelsat auront la possibilité d'acquérir de nouvelles actions du groupe, proportionnellement à celles déjà détenues, et pour un montant total de 196 millions d'euros.

Annoncée fin juin, cette augmentation de capital devait s'élever initialement à 1,35 milliard d'euros, avant que son montant total ne soit rehaussé à 1,5 milliard avec la participation du Royaume-Uni.

"Cette recapitalisation (...), c'est un investissement stratégique qui va permettre à Eutelsat de tirer parti du développement de la forte demande que nous avons et d'affirmer la souveraineté nationale et européenne", a commenté le directeur général d'Eutelsat, Jean-François Fallacher.

A l'issue de l'opération, finalisée le 16 décembre, l'Etat français deviendra premier actionnaire du groupe, avec près de 30% des parts.

Selon son dirigeant, sa recapitalisation devrait permettre au groupe de "couvrir (ses) besoins en financement à moyen terme" et de "continuer à déployer (ses) satellites en basse en basse orbite".

Le groupe, qui a réalisé sur son exercice 2024/2025 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, a vu la demande pour ses services de satellites en orbite basse (LEO) grimper, tandis que son activité vidéo poursuit son déclin.

Valeurs associées

EUTELSAT
3,1500 EUR Euronext Paris -2,48%

