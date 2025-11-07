Satair d'Airbus acquiert Unical Aviation

information fournie par Reuters • 07/11/2025 à 17:52

Airbus SE AIR.PA :

* SATAIR ACQUIERT UNICAL AVIATION

* L'ACQUISITION INCLUT LES SEPT SITES OPÉRATIONNELS ET BUREAUX DE UNICAL ET ECUBE RÉPARTIS EN AMÉRIQUE DU NORD, EN ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DÉBUT 2026

Texte original [https://tinyurl.com/58vu4vkc]

(Rédaction de Gdansk)