Satair d'Airbus acquiert Unical Aviation
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 17:52

Airbus SE AIR.PA :

* SATAIR ACQUIERT UNICAL AVIATION

* L'ACQUISITION INCLUT LES SEPT SITES OPÉRATIONNELS ET BUREAUX DE UNICAL ET ECUBE RÉPARTIS EN AMÉRIQUE DU NORD, EN ESPAGNE ET AU ROYAUME-UNI

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DÉBUT 2026

Texte original [https://tinyurl.com/58vu4vkc] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

