Satair d'Airbus acquiert Unical Aviation

Le fournisseur automobile allemand Aumovio a indiqué vendredi que Pékin l'avait autorisé à exporter des puces produites en Chine par le fabricant néerlandais Nexperia, signe d'apaisement dans le différend sino-néerlandais sur les semi-conducteurs. "Nous avons reçu ...
Une policière sera systématiquement présente dans l'équipe de nuit chargée de la surveillance au dépôt du tribunal de Bobigny, ont annoncé vendredi les autorités judiciaires, une semaine après l'incarcération de deux policiers accusés d'y avoir violé une jeune ...
Des journées plus courtes mais réparties sur cinq jours, des devoirs "allégés" et faits à l’école, davantage de temps libre pour des activités extra-scolaires: un panel de jeunes a présenté vendredi ses propositions à la Convention citoyenne chargée de réfléchir ...
La prudence est restée de mise vendredi à la Bourse de Paris, qui finit sur un repli hebdomadaire, reprenant son souffle pour s'interroger sur les fortes valorisations du secteur de la tech et la santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice vedette de la place ...
