Sartorius Stedim propose un dividende stable pour 2025
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:30

Sartorius Stedim Biotech indique que son conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,69 euro par action au titre de l'exercice 2025, qui sera proposé à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mars 2026.

D'un montant identique à celui versé en 2024, ce dividende par action représenterait un montant total distribué de 67,1 millions d'euros. Ce dividende sera versé aux actionnaires à compter du 2 avril prochain.

Pour rappel, le fournisseur de technologies pour la fabrication de produits biologiques a fait part, mardi dernier, d'un résultat net courant préliminaire en hausse de 26,7% à 428 MEUR au titre de l'année passée.

