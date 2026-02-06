Sartorius Stedim propose un dividende stable pour 2025
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:30
D'un montant identique à celui versé en 2024, ce dividende par action représenterait un montant total distribué de 67,1 millions d'euros. Ce dividende sera versé aux actionnaires à compter du 2 avril prochain.
Pour rappel, le fournisseur de technologies pour la fabrication de produits biologiques a fait part, mardi dernier, d'un résultat net courant préliminaire en hausse de 26,7% à 428 MEUR au titre de l'année passée.
Valeurs associées
|179,8500 EUR
|Euronext Paris
|-0,85%
