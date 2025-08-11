Sartorius Stedim: partenariat avec Nanotein Technologies
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 16:18
Dans le cadre d'un accord de distribution exclusif, le groupe proposera les produits de pointe de Nanotein à ses clients partout dans le monde : le NanoSpark STEM-T Soluble T Cell Activator et le NanoSpark GROW-NK Soluble Activator.
Ces réactifs sont conçus pour améliorer le développement et la quantité de lymphocytes T et NK, utilisés dans de nombreuses applications de thérapies cellulaires, notamment contre le cancer, basées sur les cellules CAR-T et NK.
De plus, Sartorius Stedim Biotech et Nanotein collaboreront en utilisant la plateforme NanoSpark pour développer d'autres offres de produits novateurs pour les marchés en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques.
Valeurs associées
|168,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,17%
