CAC 40
7 698,23
-0,58%
Sartorius Stedim: partenariat avec Nanotein Technologies
11/08/2025

(Zonebourse.com) - Sartorius Stedim Biotech annonce un partenariat avec Nanotein Technologies, dans lequel il prendra une participation minoritaire en investissant jusqu'à trois millions de dollars, afin de soutenir des solutions basées sur la plateforme NanoSpark.

Dans le cadre d'un accord de distribution exclusif, le groupe proposera les produits de pointe de Nanotein à ses clients partout dans le monde : le NanoSpark STEM-T Soluble T Cell Activator et le NanoSpark GROW-NK Soluble Activator.

Ces réactifs sont conçus pour améliorer le développement et la quantité de lymphocytes T et NK, utilisés dans de nombreuses applications de thérapies cellulaires, notamment contre le cancer, basées sur les cellules CAR-T et NK.

De plus, Sartorius Stedim Biotech et Nanotein collaboreront en utilisant la plateforme NanoSpark pour développer d'autres offres de produits novateurs pour les marchés en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques.

Valeurs associées

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
168,8000 EUR Euronext Paris +1,17%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

