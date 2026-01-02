Michelin annonce l'acquisition de deux spécialistes américains des tissus plastifiés

( dpa / NICOLAS ARMER )

Michelin veut acquérir deux entreprises américaines centenaires, spécialistes des tissus plastifiés de haute technologie, notamment utilisés dans les vaisseaux spatiaux, a annoncé vendredi le géant français du pneumatique.

"Michelin a conclu des accords en vue d'acquérir Cooley Group, spécialiste des tissus enduits industriels, et Tex Tech Industries, concepteur et fabricant de premier plan de textiles et tissus spécialisés", a indiqué l'entreprise.

Celle-ci n'a pas précisé les montants de ces transactions mais a souligné qu'elles seraient "entièrement financées par la trésorerie disponible". Elles doperaient son chiffre d'affaires de quelque 280 millions de dollars.

Cooley Group, fondé en 1926 et installé dans le Rhode Island (nord-est), "conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d'applications, notamment les dispositifs médicaux, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques, ainsi que d'autres solutions critiques environnementales", a détaillé Michelin.

Egalement sis dans le nord-est des Etats-Unis, dans l'Etat du Maine, Tex Tech, dont les origines remontent à 1904, produit en particulier "des systèmes de protection thermique pour les véhicules spatiaux, des matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, des textiles ignifuges pour les sièges d'avion et des tissus sur mesure pour les applications composites", selon la même source.

Michelin, qui a affirmé être déjà "leader européen dans le domaine des tissus enduits", a dit espérer boucler ces acquisitions "au premier semestre 2026".