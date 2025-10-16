Sartorius Stedim-Objectifs 2025 relevés après "d’excellentes performances" à 9 mois

Sartorius Stedim Biotech

STDM.PA a relevé jeudi ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour l'exercice 2025, les situant dans le haut des fourchette précédemment anticipées après "d’excellentes performances" au cours des neuf premiers mois de l’année.

Le fournisseur français d'équipements pharmaceutiques anticipe désormais un chiffre d'affaires en hausse de 9% sur l'année, contre 7% avec une fourchette de prévisions d’environ plus ou moins deux points de pourcentage précédemment.

La marge d'Ebitda est désormais attendue à environ 31%, contre une fourchette précédemment anticipée de 30 à 31%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe fait état d'un chiffre d'affaires de 2,19 milliards d'euros, en hausse de 10,2% à taux de change constants.

Sartorius Stedim Biotech affiche également un Ebitda en hausse de 21% sur la période, à 683 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)