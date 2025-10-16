 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 090,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Sartorius Stedim-Objectifs 2025 relevés après "d’excellentes performances" à 9 mois
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 07:25

Sartorius Stedim Biotech

STDM.PA a relevé jeudi ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour l'exercice 2025, les situant dans le haut des fourchette précédemment anticipées après "d’excellentes performances" au cours des neuf premiers mois de l’année.

Le fournisseur français d'équipements pharmaceutiques anticipe désormais un chiffre d'affaires en hausse de 9% sur l'année, contre 7% avec une fourchette de prévisions d’environ plus ou moins deux points de pourcentage précédemment.

La marge d'Ebitda est désormais attendue à environ 31%, contre une fourchette précédemment anticipée de 30 à 31%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe fait état d'un chiffre d'affaires de 2,19 milliards d'euros, en hausse de 10,2% à taux de change constants.

Sartorius Stedim Biotech affiche également un Ebitda en hausse de 21% sur la période, à 683 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
185,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank