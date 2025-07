Sartorius Stedim: marge améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Sartorius Stedim Biotech publie un BPA de 1,58 euro au titre du premier semestre 2025, contre 1,08 euro un an auparavant, et un EBITDA courant en augmentation de 19,3% à 462 millions d'euros, soit une marge améliorée de 2,8 points à 31%.



Le fournisseur à l'industrie pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires croitre de 8,5% à 1,49 milliard d'euros (+9,4% à taux de change constants), 'l'évolution très positive de l'activité à forte marge de produits consommables se poursuivant comme prévu'.



Sur la base de ces résultats et de la poursuite attendue de l'évolution positive du marché, la direction confirme ses prévisions pour 2025, dont une marge d'EBITDA courant d'environ 30 à 31%, contre 28% l'année précédente.



Elle vise toujours une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'environ 7%, 'avec une fourchette de prévisions de plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne'.





