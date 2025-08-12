Sartorius Stedim Biotech: le titre profite de commentaires d'analyste
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 16:06
Le courtier américain, qui suivait déjà le titre Sartorius Stedim Biotech ainsi que l'action préférentielle Sartorius, explique s'attendre à ce que les actions ordinaires deviennent plus liquides à partir de 2028 en raison de la dissolution de la communauté d'héritiers Horst Sartorius, l'actionnaire de référence du fournisseur allemand d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire qui détient une participation de 50,09% au capital.
Concernant Stedim, dont Sartorius était devenu l'actionnaire majoritaire en 2007 et dont le groupe détient désormais autour de 71,5%, Jefferies estime que le marché intègre aujourd'hui des prévisions de croissance inférieures à la moyenne du marché, ce qui lui fait penser que l'action dispose d'un certain potentiel haussier.
Le broker lance ainsi le suivi des actions ordinaires de Sartorius avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 210 euros, tandis qu'il relève son conseil sur les titres préférentiels à 'achat' avec une cible de 263 euros.
Il conserve par ailleurs un conseil acheteur sur Sartorious Stedim Biotech, tout en abaissant son objectif de cours de 245 à 229 euros.
A Francfort, les actions ordinaires grimpaient de 6,3% mardi après-midi tandis que l'action préférentielle prenait 3,7%.
A Paris, Sartorius Stedim Biotech progressait de son côté de 2,2%.
