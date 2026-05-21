Sartorius Stedim Biotech inaugure un centre de compétences à Fribourg

Sartorius Stedim Biotech indique avoir inauguré un nouveau centre de compétences à Fribourg, en Allemagne, dédié au développement et à la production de matériaux de qualité essentiels pour le marché des thérapies cellulaires et géniques.

A Fribourg, l'entreprise fabrique des composants essentiels, tels que des cytokines et des facteurs de croissance, utilisés dans ces nouvelles thérapies qui "gagnent rapidement en importance dans le monde entier et représentent déjà environ 30% des projets de développement de médicaments".

Le site s'étend sur environ 18 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 180 employés. Représentant un investissement de plus de 140 MEUR, il réaffirme l'engagement stratégique de Sartorius Stedim Biotech en faveur d'un secteur d'activité en plein essor.

Grâce à une technologie de construction innovante, ce nouveau site fonctionne intégralement sans énergies fossiles : l'énergie géothermique assure le chauffage, l'eau de puits assure le refroidissement et les panneaux solaires produisent l'électricité.