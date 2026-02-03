Sartorius Stedim Biotech améliore sa marge d'EBITDA courant en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:17
A 2,97 MdsEUR, le chiffre d'affaires du fournisseur à l'industrie pharmaceutique a augmenté de 6,7% au total et de 9,6% à taux de change constants, toutes les régions ayant contribué à cette hausse du chiffre d'affaires.
"2025 a été une année très réussie pour Sartorius Stedim Biotech. Nous poursuivons une trajectoire de croissance avec une forte rentabilité", commente René Fáber, le directeur général de la société.
Il met en avant les "excellentes performances" de l'activité récurrente à forte marge dans le domaine des consommables pour la production de produits biopharmaceutiques, qui représente la grande majorité du chiffre d'affaires.
"Comme prévu, l'activité liée aux équipements est restée faible, mais a montré des signes encourageants de stabilisation au cours de l'année. C'est pourquoi nous envisageons l'année 2026 avec optimisme et confiance", poursuit-il.
Pour 2026, Sartorius Stedim Biotech prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires entre environ 6 et 10% à taux de change constants. Sa marge d'EBITDA courant devrait augmenter pour atteindre un peu plus de 31%, portée par les effets de volume et d'échelle.
Valeurs associées
|187,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite
-
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite
-
Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer