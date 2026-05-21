Sartorius Stedim Biotech a ouvert un centre de compétences en Allemagne, pour €140 mlns

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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.05.2026•14:52•
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information fournie par Boursorama•21.05.2026•14:50•
Souvent perçues comme un placement un peu ennuyeux, les obligations jouent pourtant un rôle clé dans une allocation d'actifs. Que sont-elles réellement ? Comment évoluent-elles avec les taux d'intérêt ? Et pourquoi peuvent-elles agir comme un véritable amortisseur ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•21.05.2026•14:44•
Le groupe de télécommunications britannique BT a publié jeudi un bénéfice net en petite hausse pour son exercice annuel décalé, mettant en avant l'effet d'un vaste plan de restructuration mis en oeuvre ces dernières années, et promet d'accélérer encore ses réductions ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•21.05.2026•14:41•
L'enseigne américaine de grande distribution Walmart a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour son premier trimestre décalé (de février à avril), soutenu par le commerce en ligne, développé massivement par le groupe depuis une décennie. Le ...
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