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Sartorius Stedim Biotech a ouvert un centre de compétences en Allemagne, pour €140 mlns
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:15

Sartorius Stedim Biotech SA STDM.PA :

* OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE COMPÉTENCES POUR LES COMPOSANTS DE THÉRAPIES CELLULAIRES ET GÉNIQUES À FRIBOURG (ALLEMAGNE)

* INVESTISSEMENT TOTAL DE PLUS DE EUR 140 MLNS

Texte original nEQ8gFcwga Pour plus de détails, cliquez sur STDM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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