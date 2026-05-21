information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 13:15

Sartorius Stedim Biotech a ouvert un centre de compétences en Allemagne, pour €140 mlns

Sartorius Stedim Biotech SA STDM.PA :

* OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE COMPÉTENCES POUR LES COMPOSANTS DE THÉRAPIES CELLULAIRES ET GÉNIQUES À FRIBOURG (ALLEMAGNE)

* INVESTISSEMENT TOTAL DE PLUS DE EUR 140 MLNS

Texte original nEQ8gFcwga Pour plus de détails, cliquez sur STDM.PA

(Rédaction de Gdansk)