Saronic Technologies lève 1,75 milliard de dollars pour une valorisation de 9,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Saronic Technologies a annoncé mardi avoir levé 1,75 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque Kleiner Perkins, ce qui valorise l'entreprise de construction navale autonome à 9,25 milliards de dollars.
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