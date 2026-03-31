Saronic Technologies lève 1,75 milliard de dollars pour une valorisation de 9,25 milliards de dollars

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Saronic Technologies a annoncé mardi avoir levé 1,75 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque Kleiner Perkins, ce qui valorise l'entreprise de construction navale autonome à 9,25 milliards de dollars.