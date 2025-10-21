information fournie par Boursorama avec AFP • 21/10/2025 à 19:27

Eutelsat confirme ses objectifs annuels malgré des revenus en baisse au 1T

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat , concurrent de SpaceX et de ses satellites Starlink, a vu ses ventes accuser un léger recul au premier trimestre, mais confirme ses objectifs financiers, d'après ses résultats financiers publiés mardi.

Au premier trimestre de son exercice décalé 2025-2026, son chiffre d'affaires a atteint 293,2 millions d'euros, soit une baisse de 2,2% par rapport à la même période l'année précédente.

Une diminution qui cache une forte disparité de croissances sur ses différents segments d'activité.

L'activité vidéo du groupe, qui représentait jusqu'à récemment la majorité de ses revenus, continue sa décrue. Le chiffre d'affaires du segment atteint désormais 133,6 millions d'euros, en baisse de 12%.

Ce recul reflète "le déclin séculaire observé sur ce marché, ainsi que l'effet défavorable des dernières sanctions prises à l'encontre des chaînes russes", selon le communiqué de l'entreprise.

En parallèle, l'activité connectivité d'Eutelsat progresse, et atteint 149,4 millions d'euros, soit une hausse de 3,1%.

Dans ce domaine, le chiffre d'affaires du groupe est porté par les services aux gouvernements (+13% à 52,4 millions d'euros), et la connectivité fixe (+10,2% à 62,3 millions d'euros), tandis que le segment des services de la connectivité mobile recule (-17,4% à 34,7 millions d'euros).

En parallèle, les résultats d'Eutelsat montrent un bond de son activité de satellites en orbite basse (LEO), qui a représenté un chiffre d'affaires de 54,1 millions, soit une progression de 61%.

Ses satellites géostationnaires ont quant à eux vu leurs revenus baisser, à 95,3 millions d'euros, en baisse de 14,4%.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers sur l'exercice en cours, avec un chiffre d'affaires annuel "au même niveau" que celui de l'année précédente.

Lors de la publication début août de ses résultats financiers sur l'exercice 2024/2025, la perte annuelle du groupe avait atteint 1,1 milliard d'euros, notamment expliquée par d'importantes dépréciations d'actifs.

Le groupe a annoncé en juin une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une augmentation de la participation de l'Etat français, et un investissement du Royaume-Uni.

Le président Emmanuel Macron a qualifié cette opération d'"enjeu stratégique".