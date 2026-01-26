Sarepta publie des données à trois ans concernant la thérapie génique de la dystrophie musculaire ; les actions augmentent

26 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments génétiques Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 6,4 % à 22,49 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle présentera les résultats à trois ans de son essai EMBARK d'Elevidys, sa thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) - une maladie qui détruit les muscles

** Elevidys est conçu pour délivrer un gène de dystrophine raccourci afin d'aider à ralentir le déclin progressif des muscles, selon la société

** SRPT annonce que les résultats seront communiqués par webcast le 26 janvier à 8 h 30 (heure de l'Est)

** L'essai a comparé Elevidys à un placebo chez des garçons âgés de 4 à 7 ans qui n'avaient pas encore perdu la capacité de marcher en raison de la DMD, selon la société

** Les actions ont chuté de 82 % en 2025