Sarepta progresse après que la FDA américaine a autorisé l'étude d'un médicament contre une maladie d'atrophie musculaire
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - **Les actions du développeur de médicaments Sarepta Therapeutics SRPT.O ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 19,78 dollars dans les premiers échanges

** La société déclare que la FDA américaine a approuvé le début d'une nouvelle étude visant à tester si l'ajout d'un médicament immunosuppresseur supplémentaire peut rendre sa thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne plus sûre pour les patients qui ne peuvent plus marcher

** La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse et une perte musculaires progressives, principalement chez les garçons et les jeunes hommes

** L'essai à un stade précoce recrute environ 25 patients qui ne peuvent plus marcher, selon l'entreprise

** Les patients recevront la thérapie génique Elevidys de l'entreprise ainsi que du sirolimus pour réduire le risque de complications hépatiques graves - RNA

** La thérapie est approuvée pour les enfants âgés de quatre ans et plus qui peuvent marcher, mais pas pour ceux qui sont incapables de marcher en raison de problèmes de sécurité - RNA

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~85 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
71,2250 USD NASDAQ +0,04%
SAREPTA
19,0900 USD NASDAQ +0,95%
