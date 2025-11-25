Sarepta progresse après que la FDA américaine a autorisé l'étude d'un médicament contre une maladie d'atrophie musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - **Les actions du développeur de médicaments Sarepta Therapeutics SRPT.O ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 19,78 dollars dans les premiers échanges
** La société déclare que la FDA américaine a approuvé le début d'une nouvelle étude visant à tester si l'ajout d'un médicament immunosuppresseur supplémentaire peut rendre sa thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne plus sûre pour les patients qui ne peuvent plus marcher
** La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse et une perte musculaires progressives, principalement chez les garçons et les jeunes hommes
** L'essai à un stade précoce recrute environ 25 patients qui ne peuvent plus marcher, selon l'entreprise
** Les patients recevront la thérapie génique Elevidys de l'entreprise ainsi que du sirolimus pour réduire le risque de complications hépatiques graves - RNA
** La thérapie est approuvée pour les enfants âgés de quatre ans et plus qui peuvent marcher, mais pas pour ceux qui sont incapables de marcher en raison de problèmes de sécurité - RNA
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~85 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer