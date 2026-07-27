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Sarepta nomme l'ancien président d'AbbVie au poste de directeur général, alors qu'Ingram prend sa retraite
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 15:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sarepta Therapeutics SRPT.O a annoncé lundi avoir nommé Michael Severino, ancien directeur général de Tessera Therapeutics, au poste de directeur général, à compter du 28 juillet. Ce cadre de longue date d’AbbVie ABBV.N succédera à Doug Ingram.

L'action de la société a progressé de près de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La nomination de M. Severino, qui rejoindra également le conseil d'administration de ce laboratoire spécialisé dans les maladies rares, fait suite à une recherche menée par le conseil d'administration après l'annonce par M. Ingram, en février , de son intention de quitter ses fonctions, a précisé Sarepta.

* M. Ingram, qui dirige Sarepta depuis 2017, conservera un rôle de conseiller jusqu’à la fin de l’année 2026 afin d’accompagner la transition.

* Au cours du mandat de M. Ingram, Sarepta a obtenu l’autorisation de mise sur le marché de plusieurs traitements contre la dystrophie musculaire de Duchenne; cependant, son produit Elevidys , première thérapie génique approuvée pour cette maladie, a été associé au décès de deux patients l’année dernière.

* La société a également annoncé la suppression d’environ 500 emplois et l’abandon de plusieurs programmes de thérapie génique consacrés à la dystrophie musculaire des ceintures.

* Avant de rejoindre Tessera, M. Severino occupait les fonctions de vice-président et de président chez AbbVie, où il supervisait la recherche et le développement ainsi que la stratégie d’entreprise. Il a également occupé des postes de direction chez Amgen AMGN.O et Merck MRK.N .

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