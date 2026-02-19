Sarah Ablin prend la tête du bureau parisien de bfinance

Sarah Ablin a été nommée responsable du bureau de Paris de bfinance, société de conseil en investissements institutionnels. Elle succède à Olivier Jesequel, qui a quitté la société après 19 ans consacrés à la sélection de gérants auprès des assureurs, mutuelles et caisses de retraite françaises.

Sarah Ablin a rejoint bfinance en décembre 2025, après avoir travaillé deux ans chez Owl ESG en tant que managing director Europe. Avant cela, elle était associée fondatrice et directrice général d’Arc Responsible Investment. Elle a aussi été directrice générale de Finvex à Bruxelles.

Par le passé, Sarah Ablin a travaillé chez Crédit Agricole Cheuvreux, puis Kepler Cheuvreux en tant que head of ETF sales trading and exécution . Ses expériences incluent aussi des entreprises comme Royal Bank of Scotland, ABN Amro et Exane.

Laurence Marchal