Sapporo vend ses activités immobilières au groupe KKR-PAG pour 2,6 milliards de dollars, selon NHK

La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T va vendre ses activités immobilières à un groupe d'investisseurs composé des sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et PAG pour plus de 400 milliards de yens (2,57 milliards de dollars), a annoncé mercredi le radiodiffuseur public NHK.

L'opération constitue le dernier exemple en date de cession d'actifs non essentiels par des entreprises japonaises et intervient après une longue bataille avec des investisseurs activistes, dont 3D Investment Partners, basé à Singapour, qui a fait pression pour que le brasseur se sépare de ses activités immobilières.

Sapporo vendra plus de la moitié des actions de l'entreprise au groupe KKR-PAG, a déclaré NHK, sans préciser la source de l'information.

Les nouveaux propriétaires chercheront à attirer de nouveaux locataires et à augmenter les bénéfices, a indiqué NHK.

Sapporo a déclaré que l'information n'avait pas été annoncée par ses soins et n'avait pas d'autre commentaire à faire. KKR s'est refusé à tout commentaire. PAG n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 155,8000 yens)