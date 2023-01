Sapienta Gestion embauche un ex-responsable actions de la Financière de la Cité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion lyonnaise vient de recruter Alexis Charvériat comme gérant sous mandat, a annoncé ce dernier sur LinkedIn.

Alexis Charvériat était dernièrement responsable de la gestion actions européennes à la Financière de la Cité entre 2017 et 2021. Il y était notamment gérant des fonds FDC Brexit et FDC Citadelle Euro. Par le passé, il a été directeur de la recherche chez Wormser Frères Gestion (2015-2017), a participé au lancement de Quantology Capital Management (ex-Uncia AM, récemment placé en redressement judiciaire) en 2012, et a été gérant actions près de dix ans chez Ecofi (2001-2010).