SAP rachète Prior Labs, spécialiste de l'IA tabulaire
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:02
L'accord, dont les détails financiers demeurent confidentiels, permettra au géant de Walldorf d'accélérer le développement de son modèle SAP-RPT-1 ( Relational Pre-trained Transformer ).
Contrairement aux modèles de langage (LLM) traditionnels tels que ChatGPT ou Claude - dont les capacités d'analyse statistique restent limitées - cette technologie est spécifiquement architecturée pour traiter les structures de données complexes. L'objectif : anticiper des résultats concrets plutôt que de simplement produire du texte.
Anticiper les risques opérationnels
Grâce à cette intégration, SAP entend affiner les prédictions de ses indicateurs de performance clés (KPI).
Là où les outils actuels peinent à interpréter les tableaux massifs, les modèles de Prior Labs excellent dans l'analyse de scénarios opérationnels : détection précoce des ruptures de la chaîne logistique, évaluation des risques de défaut de paiement ou encore calcul précis du taux d'attrition client ( churn ).
Installée à Fribourg, avec des antennes à Berlin et New York, Prior Labs jouit d'un pedigree académique rare. Fondée par Frank Hutter, Noah Hollmann et Sauraj Gambhir - trois chercheurs publiés dans la revue Nature - la start-up a su attirer des talents issus des GAFAM (Google, Apple, Microsoft), de la finance (Goldman Sachs) et de la recherche fondamentale (CERN).
La finalisation de la transaction est attendue entre le deuxième et le troisième trimestre de l'exercice 2026.
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