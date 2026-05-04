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France: forte amélioration de l'activité manufacturière en avril
information fournie par Boursorama avec AFP 04/05/2026 à 15:41

Le secteur manufacturier a connu une croissance marquée en avril, l'indice qui la synthétise atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022 dans un contexte d'accélération de l'inflation, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'indice s'est redressé de 50 en mars à 52,8 en avril et illustre une forte amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier ce mois-ci.

Elle se caractérise par une forte augmentation des nouvelles commandes avec pour conséquence une croissance des niveaux de production. Elles proviennent principalement de la demande intérieure, celle en provenance de l'étranger ayant "au contraire diminuée au cours du mois", détaille S&P Global.

Mais "ces rebonds de la demande et de l'activité s'appuient principalement sur des opérations de stockage dans les entreprises clientes" qui cherchent à se prémunir des "risques de pénuries et de hausses des prix" en anticipant leurs commandes, peut-on lire.

La constitution de ces "stocks de sécurité" d'intrants et de produits finis est motivée par la guerre au Moyen-Orient, selon les entreprises interrogées.

Mais "on a déjà pu observer dans le passé que le développement de contraintes de capacité peut rapidement se transformer en une situation inflationniste préoccupante", avertit Joe Hayes, chef économiste à S&P Global Market Intelligence.

Les chaînes d'approvisionnement ont été très perturbées en avril, selon les fabricants, qui déplorent des pénuries et les entraves au trafic maritime ayant entrainé une "forte augmentation des délais de livraison d'intrants".

Dans le même temps, on assiste à la "plus forte accumulation des commandes en cours depuis février 2022", mais cette situation n'a pas conduit les entreprises à recruter davantage, l'emploi ayant même reculé pour une troisième mois consécutif dans le secteur, selon les données de S&P Global.

Une situation qui peut notamment s'expliquer par la crainte entourant le niveau de l'inflation des prix d'achat dans le secteur manufacturier. Les auteurs relèvent qu'il s'agit de la plus forte augmentation des coûts depuis presque quatre ans.

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