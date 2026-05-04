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Air Liquide cède des activités de biogaz dans quatre pays à l'américain Mobius Renewables
information fournie par Boursorama avec AFP 04/05/2026 à 15:40

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi la cession de ses activités de production de biogaz aux États-Unis, en France, en Norvège et en Suède à l'américain Mobius Renewables pour un montant non communiqué.

(illustration) ( AFP / KIRAN RIDLEY )

(illustration) ( AFP / KIRAN RIDLEY )

L'entreprise qui emploie environ 65.000 personnes dans le monde n'a pas précisé le nombre d'emplois concernés par cette cession qui "reflète la stratégie d'Air Liquide de création de valeur et de revue régulière de son portefeuille d'activités", selon son communiqué lundi.

Mobius Renewables précise sur son site que l'opération concerne "six sites de production de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de biogaz de décharge aux États-Unis, cinq sites de valorisation des déchets agricoles en France et une participation de 51% dans Redo BioSolutions, société possédant des actifs de production et de distribution en Norvège et en Suède".

L'entreprise basée à Houston, Texas revendique la production et la distribution "de plus de 5,5 millions de MMBtu" (metric million british thermal unit, une unité de mesure d'énergie utilisée dans certains pays anglophones) de GNR "issu du biogaz de décharge et de la digestion anaérobie".

Elle "développe, possède et exploite des projets de captage du méthane issu des déchets et de sa conversion en énergie bas carbone, aidant ainsi ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable et de neutralité carbone" et appartient à des fonds gérés par IFM Investors, un gestionnaire d'investissements mondial.

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