SAP nomme Thomas Saueressig au poste de directeur de la clientèle
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:07
Le géant allemand des logiciels d'entreprise précise dans un communiqué que Thomas Saueressig, âgé de 40 ans, prendra la responsabilité - à compter du 1er avril - de l'activité Customer Value , qui fusionnera le métiers de Customer Services & Delivery, dont il était jusqu'ici à la tête, avec celui de Customer Success.
Cela signifie que Jan Gilg et Manos Raptopoulos, qui dirigeaient précédemment l'équipe Customer Success , lui rapporteront désormais.
Entré chez SAP en 2004, Thomas Saueressig - diplômé de la Mannheim Business School et titulaire d'un MBA de l'ESSEC - était membre du comité exécutif de SAP depuis 2019.
Valeurs associées
|168,180 EUR
|XETRA
|-1,63%
