SAP lourdement sanctionné après sa publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:43
Sur son 4e trimestre 2025, l'éditeur de progiciels allemand publie un résultat net ajusté (non IFRS) en croissance de 17% à près de 1,9 milliard d'euros, dépassant ainsi d'environ 8% le consensus de marché selon Invest Securities.
Toujours en normes non IFRS, son profit opérationnel a augmenté de 16% à 2,83 MdsEUR, marquant donc une rentabilité améliorée pour des revenus en croissance de 3% à 9,68 MdsEUR (et en augmentation de 9% à taux de changes constants).
"Le 4e trimestre a été un trimestre solide pour le cloud, avec des commandes ayant entraîné une croissance totale du carnet de commandes cloud de 30%, pour atteindre un record de 77 MdsEUR", met en avant son CEO Christian Klein.
"SAP Business AI est devenu un moteur principal de croissance puisqu'il a été inclus dans les deux tiers de nos entrées de commandes cloud au 4e trimestre, combiné à une forte adoption de l'IA dans toute la suite ERP", poursuit-il.
"La direction a également annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 10 MdsEUR, qui débutera en février et se conclura d'ici l'exercice 2027", pointe aussi Jefferies, calculant que cela implique environ 4% de la capitalisation boursière actuelle.
Le broker estime néanmoins que "comme d'habitude, les résultats de SAP présentent des plus et des moins", pointant ainsi une prévision de croissance en monnaie constante des revenus cloud & logiciels de 12 à 13%, contre un consensus à 13,2%.
