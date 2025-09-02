SAP investit plus de 20 milliards d'euros pour un "cloud" "souverain" en Europe

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le géant allemand des logiciels SAP a annoncé mardi investir plus de 20 milliards d'euros sur dix ans pour renforcer son offre de "cloud" (informatique dématérialisée) ancré en Europe, pour contrer les géants américains du secteur.

Jusqu'ici, SAP était surtout connu pour ses logiciels de gestion utilisés par les entreprises du monde entier.

Avec ce plan, le groupe entend permettre aux entreprises et aux administrations "de garder le contrôle" sur leurs données et "d'innover en toute confiance", notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, selon un communiqué.

Le "cloud" "souverain" signifie que "toutes les données" ont vocation à "rester dans l'Union européenne, garantissant leur protection et la conformité avec les régulations européennes", a souligné Martin Merz, président de la division de SAP dédiée au secteur, lors d'une conférence téléphonique.

Plusieurs solutions sont proposées : une infrastructure dans les centres de données de SAP en Europe et une option installée directement chez le client pour un niveau maximal de souveraineté.

"Le point crucial est que tout est entièrement opéré par SAP, de l'automatisation de l'infrastructure à la gestion des logiciels et plateformes", a souligné Thomas Saueressig, responsable clients et membre du directoire de SAP.

Le groupe allemand Hensoldt, spécialisé dans l'électronique de défense, figure parmi les premiers clients à avoir souscrit à la nouvelle offre, a précisé M. Merz.

Face aux géants américains comme Amazon, Microsoft ou Google qui ont massivement investi le "cloud", "nous ne pouvons pas attendre cinq ans", a ajouté M. Saueressig, alors que l'Europe "accuse un retard numérique et que la cybersécurité est un enjeu majeur".

En 2024, SAP avait déjà annoncé un investissement de deux milliards d'euros pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle.

L'an dernier, le groupe de Walldorf (ouest) a réalisé plus de 34 milliards d’euros de chiffre d'affaires, dont la moitié dans le cloud, en employant près de 110.000 personnes.

À la Bourse de Francfort, SAP pèse 285 milliards d'euros, plus que n'importe quelle autre entreprise allemande.