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Sap : 'gap' de rupture sous 182,74 EUR, teste 177 EUR
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 10:59
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Sap ricoche sous 188 EUR et matérialise un 'gap' de rupture sous 182,74 EUR, puis teste dans la foulée 177 EUR.

Sap devrait revenir combler le "gap" des 173,1 EUR du 5 août puis tenter de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 169 EUR.

L'objectif suivant, c'est un autre "gap" 158,25 EUR, resté béant depuis le 31 juillet...

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