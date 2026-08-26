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Sap : 'gap' de rupture sous 182,74 EUR, teste 177 EUR
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 10:53
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