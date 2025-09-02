SAP fournit sa solution Multibank Connectivity à BBVA
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:06
'La solution permettra à BBVA de transformer et d'optimiser la façon dont les transactions financières sont effectuées pour les clients des services bancaires aux entreprises, rendant l'ensemble du processus plus efficace et plus agile', explique l'établissement financier basque.
L'accord entrera en vigueur dans tous les pays où le groupe bancaire est implanté, permettant à tous ses clients de bénéficier de cette suite de solutions intégrées à l'échelle mondiale.
SAP Multibank Connectivity sera proposé par l'intermédiaire de l'écosystème BBVA Pivot, une plateforme qui optimise et rationalise la gestion de la trésorerie des entreprises, en offrant une visibilité et un contrôle centralisés de leurs finances au sein d'un environnement unique et sécurisé.
Valeurs associées
|230,050 EUR
|XETRA
|-1,65%
A lire aussi
-
Les écoliers de la ville d'Irpin près de Kiev, marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie, en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens. À l'école Mriya d'Irpin, plus de 2 700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant ... Lire la suite
-
La Cour suprême brésilienne a commencé ses débats mardi en vue d’un verdict dans le procès de l'ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres co-accusés, accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour tenter de rester au pouvoir après avoir perdu ... Lire la suite
-
Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1.400 morts et plus de 3.100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.
-
La Chine va mettre en place une exemption de visa pour les détenteurs de visa russe à partir du 15 septembre 2025, a déclaré mardi le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer