SAP fournit sa solution Multibank Connectivity à BBVA
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:06

(Zonebourse.com) - BBVA indique nouer avec la filiale espagnole de SAP, une alliance stratégique dans le cadre de laquelle la banque intégrera la solution SAP Multibank Connectivity 'afin d'améliorer son offre de services bancaires aux entreprises et d'attirer de nouveaux clients entreprises'.

'La solution permettra à BBVA de transformer et d'optimiser la façon dont les transactions financières sont effectuées pour les clients des services bancaires aux entreprises, rendant l'ensemble du processus plus efficace et plus agile', explique l'établissement financier basque.

L'accord entrera en vigueur dans tous les pays où le groupe bancaire est implanté, permettant à tous ses clients de bénéficier de cette suite de solutions intégrées à l'échelle mondiale.

SAP Multibank Connectivity sera proposé par l'intermédiaire de l'écosystème BBVA Pivot, une plateforme qui optimise et rationalise la gestion de la trésorerie des entreprises, en offrant une visibilité et un contrôle centralisés de leurs finances au sein d'un environnement unique et sécurisé.

