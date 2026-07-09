SAP en recul après des engagements pris auprès de Bruxelles

SAP recule de 2% vers 135 EUR à Francfort, à la suite d'engagements contraignants pris par l'éditeur de logiciels d'entreprise en réponse aux préoccupations de la Commission européenne en matière de concurrence concernant ses services après-vente pour les logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP) sur site.

Plus précisément, le groupe allemand clarifiera les conditions de division du paysage SAP des clients en parties distinctes, permettant ainsi à ces derniers de choisir différents prestataires de services de maintenance et d'assistance, différents niveaux d'assistance de la part de SAP, ou encore de ne souscrire à aucun service pour chacune de ces parties.

Parmi ses autres engagements, il permettra également aux clients de résilier leurs licences ainsi que les frais de maintenance et d'assistance correspondants dans certains scénarios spécifiques, donnera un accès plus large aux contrats à métrique unique et créera une structure centralisée interne à laquelle les clients pourront s'adresser.

Bruxelles précise que les engagements proposés par SAP resteront en vigueur dans le monde entier pendant dix ans et que leur mise en oeuvre sera contrôlée par un mandataire chargé du suivi, qui fera régulièrement rapport à la Commission pendant toute la durée des engagements.

Si SAP contrevient à ces engagements, elle pourra lui infliger une amende pouvant atteindre 10% de son CA annuel mondial, sans avoir à prouver l'existence d'une violation des règles de concurrence de l'UE, ou une astreinte de 5% de son CA quotidien par jour de non-respect.

"Ces engagements offrent une plus grande clarté, un plus grand choix et des protections pour les clients gérant des environnements complexes sur site, tout en soutenant des stratégies informatiques flexibles alignées sur les priorités métier", affirme de son côté l'éditeur de logiciels.