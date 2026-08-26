SAP en chute sur une dégradation chez UBS

(Zonebourse.com) - L'action SAP s'affaisse de 4,2% à un peu moins de 178 EUR et fait ainsi clairement figure de lanterne rouge du DAX 40 à Francfort, délaissée à la suite d'une dégradation de recommandation de la part d'UBS, qui pointe une "absence de catalyseurs IA imminents" pour l'éditeur allemand de progiciels.
L'établissement financier helvétique abandonne sa recommandation "achat" pour adopter une position "neutre" sur SAP, tout en relevant son objectif de cours de 164 à 201 EUR, une nouvelle cible recelant 8% de potentiel de hausse par rapport au dernier cours de clôture.
"La lente mise à disposition de l'intelligence artificielle (IA) agentique auprès des clients élimine un moteur potentiel de revalorisation continue, alors que le CCB (current cloud backlog, montant des revenus cloud contractuellement signés) semble toujours sur le point de ralentir au 2e semestre", explique UBS dans le résumé de sa note.
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