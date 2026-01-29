 Aller au contenu principal
SAP atteint ses prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, la demande de services dématérialisés résiste
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros

*

Le chiffre d'affaires du cloud au 4ème trimestre s'élève à 5,6 milliards d'euros, dépassant le consensus

*

SAP s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée augmente de 23 % à 25 % d'ici 2026

(Mises à jour avec le contexte, les gains de clients au paragraphe 3, le chiffre d'affaires annuel et le commentaire du directeur général au paragraphe 6) par Leo Marchandon et Tristan Veyet

29 janvier - SAP SAPg.DE a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre qui a atteint les estimations du marché, la demande résistante pour ses logiciels et services en nuage suggérant que les dépenses des entreprises se sont maintenues malgré un ralentissement de l'économie mondiale.

SAP a également annoncé un programme de rachat sur deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros.

La société basée à Walldorf a passé la majeure partie de l'année dernière à faire la course pour déplacer ses clients de bases de données héritées vers le cloud tout en exécutant un programme de restructuration de 3,2 milliards d'euros. Parmi les principaux clients gagnés au quatrième trimestre figurent Dexco

DXCO3.SA , Lockheed Martin LMT.N et Rolls-Royce RROYC.UL .

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,7 milliards d'euros (11,6 milliards de dollars) pour le trimestre, ce qui est conforme au consensus compilé par la société.

Le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée pour le quatrième trimestre s'est élevé à 5,6 milliards d'euros, contre un consensus de 5,5 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du cloud a augmenté de 26 % à taux de change constants pour atteindre 21 milliards d'euros, tandis que le carnet de commandes total du cloud a augmenté de 30 % pour atteindre 77,3 milliards d'euros. Le directeur général Christian Klein a déclaré que SAP Business AI est devenu un moteur de croissance, car il a été inclus dans les deux tiers des entrées de commandes cloud de SAP au quatrième trimestre.

SAP prévoit que le chiffre d'affaires du cloud augmentera de 23 % à 25 % en 2026, pour se situer entre 25,8 milliards d'euros et 26,2 milliards d'euros.

L'entreprise prévoit également un chiffre d'affaires du cloud et des logiciels se situant entre 36,3 milliards d'euros et 36,8 milliards d'euros, soit une croissance comprise entre 12 % et 13 %, tandis que le bénéfice d'exploitation devrait augmenter de 14 % à 18 % pour se situer entre 11,9 milliards d'euros et 12,3 milliards d'euros.

Le fabricant de logiciels d'entreprise prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 10 milliards d'euros pour l'année, avec un taux d'imposition effectif qui devrait s'améliorer, passant de 30,4 % à environ 29 %.

SAP a déclaré que la croissance actuelle du carnet de commandes dans le nuage ralentira légèrement en 2026 après avoir affiché une croissance de 25 % en 2025, bien qu'elle s'attende à ce que la croissance totale du chiffre d'affaires s'accélère jusqu'en 2027 à mesure que davantage de clients migrent vers des solutions basées sur le nuage.

(1 $ = 0,8341 euro)

