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SAP : alerte à la baisse sous 150E, vigilance si pullback sous les 136,3E
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 17:08

Star incontestée de la bourse de Francfort en 2023 et 2024, SAP, comme beaucoup d'éditeurs de logiciels, souffre depuis 1 an (juin 2025) de la crainte d'une disruption de leur business model via l'I.A (automatisation "en interne" des tâches confiés à des logiciels sous licence) : SAP est retombé de 280 vers 140E (division par 2)... mais fin septembre 2002, le cours flirtait avec les 80E.

La rechute sous 150E (MM50 et ex-"gap" du 23 janvier 2024) n'est pas une bonne nouvelle, la vigilance s'imposerait si pullback ramenait SAP sous les 136,3E, son plancher annuel du 13 mai dernier.

Un nouvel épisode correctif pourrait se propager en direction de 131,5E (ex-résistance du 8 septembre 2023) puis du support majeur des 121E du 26 septembre au 18 octobre 2023.

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