SAP : 7% à 150 EUR, tracte de nouveau le DAX et l'E-Stoxx50

Véritable locomotive du DAX et de l'Euro-Stoxx 50 tout comme vendredi, le titre SAP s'envole de 7% vers 150 EUR et franchit en force un 1er obstacle à 144 EUR (MM50), puis un second dans la foulée : la MM100 qui gravite vers 147,6 EUR.

Reste maintenant à affronter la résistance oblique baissière moyen terme qui transite dans la one des 154 EUR (ex-résistance de mi-avril à fin mai).