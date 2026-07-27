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SAP : 7% à 150 EUR, tracte de nouveau le DAX et l'E-Stoxx50
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 15:58
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Véritable locomotive du DAX et de l'Euro-Stoxx 50 tout comme vendredi, le titre SAP s'envole de 7% vers 150 EUR et franchit en force un 1er obstacle à 144 EUR (MM50), puis un second dans la foulée : la MM100 qui gravite vers 147,6 EUR.

Reste maintenant à affronter la résistance oblique baissière moyen terme qui transite dans la one des 154 EUR (ex-résistance de mi-avril à fin mai).

Valeurs associées

SAP AG O.N.
151,280 EUR XETRA +7,90%
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