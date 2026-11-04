Santé : Mauna Kea déploie CellTolerance à Abu Dhabi

Mauna Kea Technologies a annoncé mercredi 4 novembre le lancement de son test CellTolerance à Cleveland Clinic Abu Dhabi. Destiné aux patients atteints du syndrome de l'intestin irritable, il vise à identifier des réactions alimentaires pour guider leur régime. Selon l'entreprise, ce déploiement est le premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Ce lancement fait suite à l'autorisation de mise sur le marché obtenue aux Emirats arabes unis en mai 2026 et à l'approbation du département de la Santé d'Abu Dhabi.

Réalisé sous sédation pendant une endoscopie digestive, l'examen consiste à déposer des extraits alimentaires liquides sur la paroi du duodénum, au début de l'intestin grêle. Une sonde reliée à la plateforme Cellvizio permet d'observer les réactions de la muqueuse.

"CellTolerance nous permet de voir directement comment l'intestin de chaque patient réagit à des aliments précis, en temps réel", explique le Dr Sacha Sidani, gastroentérologue à Cleveland Clinic Abu Dhabi.

Limiter les exclusions alimentaires inutiles

Ces observations complètent les tests classiques d'allergie pour mieux cibler les aliments à écarter et préserver l'équilibre nutritionnel.

Mauna Kea cite une étude prospective publiée dans Gastroenterology auprès de patients atteints du syndrome de l'intestin irritable dont les tests allergologiques étaient négatifs. L'endomicroscopie confocale laser a révélé une réaction immédiate à au moins un composant alimentaire chez 70% d'entre eux.

Déjà présent dans des centres aux Etats-Unis et en Allemagne, le programme poursuit son déploiement. Pour Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, cette implantation "conforte également notre stratégie de partenariat avec des établissements de référence mondiale pour favoriser son adoption".