Santé: Abivax s'envole de plus de 380% en Bourse après des résultats positifs d'essais cliniques

( AFP / ALAIN JOCARD )

L'action de l'entreprise de biotechnologie Abivax, spécialisée dans le développement de traitements de maladies inflammatoires chroniques, s'envolait de plus de 380% mercredi matin à la Bourse de Paris après l'annonce de résultats positifs de deux essais cliniques avancés dans une maladie chronique de l'intestin.

Après avoir été suspendue environ deux heures depuis l'ouverture, l'action s'envolait de 383,10% à 43 euros à 11H18 à la Bourse de Paris, dans un marché en hausse de 1,54%.

L'évaluation du médicament expérimental obefazimod, dans la rectocolite hémorragique modérée à sévère, a montré une "rémission" des symptômes de la maladie, selon un communiqué d'Abivax, cotée à Paris et New York.

La rectocolite hémorragique (RCH), fréquente dans les pays industrialisés, est le plus souvent diagnostiquée chez des sujets jeunes, âgés de 20 à 30 ans, selon l'Assurance maladie.

En France, elle touche près d'une personne sur 1.000, avec chaque année 5 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Les essais cliniques menés simultanément, ont inclus 1.275 patients provenant de plus de 600 centres d'essais cliniques répartis dans 36 pays.

Ils ont "démontré que obefazimod répondait au critère d’évaluation principal de l'agence américaine du médicament (FDA), à savoir la rémission clinique à la semaine 8" pour le dosage de 50 mg une fois par jour, selon Abivax.

Les patients, qui n'avaient pas répondu de manière adéquate à d'autres thérapies, ont reçu soit obefazimod, soit un placebo, pendant 8 semaines.

"La solidité de ces résultats renforce notre conviction dans le potentiel d’obefazimod (...) à devenir une nouvelle option thérapeutique transformative pour les patients souffrants de RCH", a déclaré le directeur général, Marc de Garidel, dans le communiqué.

Le profil de sécurité d’obefazimod est resté cohérent avec les données cliniques antérieures, selon Abivax.

Ce comprimé oral "stimule un frein naturel de l'inflammation, le miR-124, et donc agit sur les différentes voies de l'inflammation, ce qui explique l'action durable de ce médicament", a souligné à l'AFP le docteur Philippe Pouletty, fondateur d'Abivax et directeur général de Truffle Capital, un fonds qui créé et accompagne des biotechs.

"Avec près de 1.300 malades traités, c'est un des plus gros essais cliniques réalisés dans le monde pour la rectocolite hémorragique", a ajouté Philippe Pouletty, qui a fondé et présidé pendant 10 ans la société créée en 2013.

Pour vérifier l'efficacité et la tolérance du traitement sur une durée plus longue, une étude dite de "maintenance" sur 44 semaines est en cours et ses principaux résultats sont attendus au deuxième trimestre 2026.

Sous réserve de résultats positifs de cette étude, Abivax prévoit de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché américain et européen "au second semestre 2026".

Abivax a levé 500 millions de dollars en 2023 dont plus de 230 millions lors de son introduction en Bourse sur le Nasdaq.