Santander vise un bénéfice de plus de 20 milliards d'euros en 2028 après la conclusion d'accords aux États-Unis et au Royaume-Uni

Augmentation de l'objectif de ROTE de 16,3 % à plus de 20 %

Amélioration du ratio d'efficacité, qui passe de 41,2 % à environ 36 %

Vise un capital supérieur à 13 %, les actions augmentent de 2 %

par Jesús Aguado

Santander SAN.MC vise à porter son bénéfice à plus de 20 milliards d'euros d'ici 2028, aidée par la croissance de ses marchés américain et britannique, une augmentation du nombre de clients et des économies de coûts grâce à sa transformation informatique, a déclaré mercredi le numéro un bancaire espagnol.

Santander, qui a annoncé un bénéfice net record de 14,1 milliards d'euros pour 2025, a également relevé son objectif de ratio de rentabilité de près de quatre points de pourcentage à plus de 20 % pour refléter les synergies attendues des récentes acquisitions de la banque américaine Webster et de la banque britannique TSB .

Pendant des décennies, la diversification géographique de la banque - couvrant 10 marchés principaux - a protégé la banque des ralentissements économiques dans les régions individuelles, mais l'a laissée vulnérable aux dépréciations monétaires, en particulier en Amérique latine.

À 9 h 18 GMT, les actions de Santander, la plus grande banque de la zone euro en termes de valeur marchande, ont grimpé de plus de 2 %.

Les transactions Webster et TSB ont porté la part des marchés développés dans l'excédent brut d'exploitation de Santander à près de deux tiers sur une base pro forma, contre 56 % précédemment.

"Notre plan stratégique (2026-2028) établit une nouvelle norme de croissance rentable, avec l'objectif de servir plus de 210 millions de clients à travers l'Europe et les Amériques", a déclaré la présidente exécutive Ana Botin dans un communiqué.

Santander comptait environ 180 millions de clients à la fin de l'année dernière.

Ana Botin a déclaré que la mise en œuvre du modèle commercial mondial de la banque stimulerait les revenus et entraînerait une baisse structurelle des coûts. Une partie des économies réalisées est centrée sur la création d'une plateforme informatique commune et le déploiement d'un modèle opérationnel mondial unifié.

Elle s'est fixé pour objectif d'améliorer son ratio d'efficacité à environ 36 % d'ici à la fin de 2028, contre 41,2 % en 2025.

La banque fixe un ratio de distribution aux actionnaires de 50 %, réparti également entre les liquidités et les actions, mais à partir de 2027, la part des liquidités passerait à 35 %, conformément à son objectif d'atteindre un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 d'environ 13 % d'ici 2028, contre 13,5 % à la fin de l'année 2025.

(1 $ = 0,8472 euros)