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Santander s'allie à NVIDIA pour se doter de nouvelles capacités d'IA
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:05

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Santander annonce étendre sa collaboration avec NVIDIA dans le domaine de l'IA, par laquelle elle développe de nouvelles capacités permettant d'évaluer les modèles et agents d'IA destinés aux applications bancaires, afin de déterminer les solutions les plus adaptées et les plus efficaces pour chaque tâche.

Ces travaux sont menés au sein du Santander AI Lab, le laboratoire d'intelligence artificielle du groupe espagnol, qui explore et teste les technologies émergentes d'IA avant leur déploiement à l'échelle de la banque. Santander fait évoluer son utilisation de l'IA, en passant de grands modèles généralistes à des modèles plus petits et davantage spécialisés dans des tâches bancaires précises. Dans le cadre de tests expérimentaux, cette approche a permis de réduire le coût d'exécution d'environ 5 EUR à 0,03 EUR par interaction.

Le laboratoire intègre progressivement les nouvelles capacités développées à l'infrastructure technologique de Santander grâce à NVIDIA Dynamo-Triton, une technologie qui a notamment permis ces réductions de coûts. Il poursuit également le développement de sa plateforme Model Arena afin de concevoir, simuler, évaluer et superviser des agents d'IA bancaires. En parallèle, il travaille à l'amélioration de leurs performances et soumet les systèmes d'IA conversationnelle à des tests de résistance dans des environnements contrôlés.

Fort de ces avancées, Santander franchit une nouvelle étape en passant de modèles à poids ouverts généralistes à des modèles spécialisés et à des agents d'IA bancaires encadrés par des mécanismes de gouvernance. Cette évolution vise à améliorer le contrôle, à renforcer la sécurité et à réduire les coûts à grande échelle. Dans le cadre d'un test expérimental portant sur le service client, Santander affirme avoir amélioré la qualité des conversations tout en réduisant les coûts de plus de 50%, grâce à l'utilisation d'un modèle d'intelligence artificielle plus efficace.

Pour poursuivre ces initiatives, Santander et NVIDIA ont conclu un accord-cadre de collaboration de trois ans couvrant plusieurs domaines, notamment les modèles fondamentaux d'IA, les agents intelligents, la prévention de la fraude et du blanchiment d'argent, la prise de décision en temps réel et les technologies avancées de simulation, comme la création d'un jumeau numérique bancaire.

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