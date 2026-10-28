Santander: Résultat net sous-jacent en hausse de 19% au T3 mais plombé par le Brésil

Sur cette photo d'archive, on voit le logo de Santander sur une agence située dans le centre de Madrid, en Espagne.

La banque espagnole Santander a affiché ‌mercredi une hausse de 19% de son bénéfice net sous-jacent au troisième trimestre, porté par le Royaume-Uni ​et les États-Unis après de récentes acquisitions sur ces marchés, bien que le Brésil ait partiellement terni ces résultats.

Le bénéfice net sous-jacent, avant charges de restructuration, a atteint 3,85 milliards d’euros, dépassant les 3,75 ​milliards d’euros attendus par les analystes interrogés par Reuters. Une hausse de 11% des commissions sous-jacentes et de 12% du chiffre d’affaires ​ont également contribué à ces résultats.

La diversification de Santander ⁠lui a permis de se prémunir contre les ralentissements économiques dans certaines régions, mais l’a ‌rendue vulnérable à la volatilité des marchés et aux dépréciations monétaires, en particulier en Amérique latine.

La banque a récemment cherché à renforcer sa position sur les marchés ​développés grâce aux acquisitions de TSB ‌et de Webster, qui devraient, selon elle, contribuer à faire progresser son ⁠bénéfice de plus de 40% au cours des trois prochaines années, pour le porter à plus de 20 milliards d’euros.

Au Brésil, son deuxième marché en importance, le bénéfice net a reculé de 15% par ⁠rapport à l’année précédente, ‌en partie en raison d’une hausse de 23% des provisions. Le coût du ⁠risque, qui mesure les pertes potentielles, a augmenté de 11 points de base par rapport au trimestre ‌précédent, pour s’établir à 4,25%.

À la suite de la réélection surprise du président Luiz ⁠Inácio Lula da Silva au Brésil, l’action Santander a chuté de 3% ⁠lundi, après que les ‌marchés boursiers et le real brésiliens ont enregistré leurs plus fortes baisses depuis des années.

Santander bénéficie de ​la baisse des taux d'intérêt au Brésil, car ses ‌coûts de financement sont étroitement liés aux taux de référence.

En revanche, le résultat net sous-jacent a progressé de 48% aux États-Unis ​et de 40% au Royaume-Uni, tandis qu'il a augmenté de 21% au Mexique et de 19% en Espagne.

JP Morgan a indiqué que les activités britanniques et américaines avaient dépassé les attentes, ⁠tandis que celles du Brésil avaient affiché des résultats inférieurs aux prévisions.

Compte tenu des charges de dépréciation et de restructuration de 416 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Webster, le bénéfice net publié attribuable a reculé de 2% à 3,43 milliards d’euros, tout en dépassant les prévisions de 3,23 milliards d’euros.

Vers 10h10 GMT, l'action Santander reculait de 4,69% à 10,75 euros.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)