Santander relève ses prévisions de bénéfices pour 2028 à plus de 20 milliards d'euros après la conclusion d'accords

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amélioration du ratio d'efficacité, qui passe de 41,2 % à environ 36 %

*

Vise chaque année une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires

*

Vise une croissance à deux chiffres du bénéfice par action et une réduction des coûts

*

L'IA devrait permettre de réaliser plus d'un milliard d'euros d'économies et d'augmenter le chiffre d'affaires

*

Augmentation de la part de liquidités à 35 % (du versement de 50 % aux actionnaires) à partir de 2027

*

Vise un capital supérieur à 13 %, les actions augmentent de 2 %

(Ajoute les objectifs de revenus, de bénéfices et d'économies au paragraphe 4, le commentaire de l'analyste au paragraphe 7, met à jour les actions) par Jesús Aguado

Santander SAN.MC vise à augmenter son bénéfice de plus de 40% au cours des trois prochaines années pour dépasser les 20 milliards d'euros, aidé par la croissance de ses marchés américains et britanniques, une augmentation du nombre de clients et des économies de coûts provenant de sa transformation informatique, a-t-il déclaré mercredi.

Santander, qui a annoncé un bénéfice net record de 14,1 milliards d'euros pour 2025, a également relevé son objectif de ratio de rentabilité de près de quatre points de pourcentage pour le porter à plus de 20 %, afin de refléter les synergies attendues des récentes acquisitions de la banque américaine Webster et de la banque britannique TSB .

Son plan stratégique triennal prévoit que d'ici 2028, plus d'un milliard d'euros d'économies de coûts et de revenus proviendront d'initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle, contribuant ainsi à hauteur d'environ 1 point de pourcentage à l'amélioration du ratio coûts/revenus du groupe.

AMÉLIORATION DES REVENUS, DES BÉNÉFICES ET DES COÛTS

Sur la période 2026-2028, la banque vise une croissance annuelle moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires, une croissance à deux chiffres du bénéfice par action et une baisse annuelle des coûts. Son ratio coûts/revenus devrait s'améliorer pour atteindre environ 36 % à la fin de 2028, contre 41,2 % en 2025.

Pendant des décennies, la diversification géographique de la banque - couvrant 10 marchés principaux - a protégé la banque des ralentissements économiques dans les régions individuelles, mais l'a laissée vulnérable aux dépréciations monétaires, en particulier en Amérique latine.

Les actions de Santander, la plus grande banque de la zone euro en valeur de marché, étaient en hausse de 3% à 1221 GMT et ont augmenté de plus de 80% au cours des 12 derniers mois, presque deux fois plus que l'indice bancaire européen .SX7P .

Barclays a déclaré que les objectifs d'efficacité et de profit de Santander dépassaient les attentes du marché et que les investisseurs se concentreraient sur la capacité de la banque à fournir des rendements structurellement plus élevés, avec une moindre dépendance au Brésil.

Les transactions avec Webster et TSB porteront la part des marchés développés dans l'excédent brut d'exploitation de Santander à près de deux tiers, la banque visant un ratio de rentabilité d'environ 16 % au Royaume-Uni et 18 % aux États-Unis d'ici 2028.

"Notre plan stratégique (2026-2028) établit une nouvelle norme de croissance rentable, avec l'objectif de servir plus de 210 millions de clients à travers l'Europe et les Amériques", a déclaré la présidente exécutive Ana Botin dans un communiqué. La banque comptait environ 180 millions de clients à la fin de 2025.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE

Les banques européennes ont annoncé plusieurs nouvelles acquisitions l'année dernière, car elles cherchent des moyens de déployer les liquidités accumulées grâce à l'augmentation des bénéfices, bien que certaines, comme Deutsche Bank DBKGn.DE , Société Générale SOGN.PA , Barclays BARC.L , aient donné la priorité à l'augmentation des rachats d'actions.

Ana Botin a déclaré que la mise en œuvre du modèle d'entreprise mondial de la banque stimulerait les revenus et entraînerait une baisse structurelle des coûts. Une partie des économies réalisées est centrée sur la création d'une plateforme informatique commune et le déploiement d'un modèle opérationnel mondial unifié.

La banque fixe un ratio de distribution aux actionnaires de 50 %, réparti de manière égale entre les liquidités et les actions, mais à partir de 2027, la part des liquidités passerait à 35 %, conformément à son objectif d'atteindre un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 d'environ 13 % d'ici 2028, contre 13,5 % à la fin de l'année 2025.

Santander vise des objectifs de ROTE plus élevés à la fin de 2028 dans la quasi-totalité de ses cinq unités, avec un objectif de plus de 21 % pour ses activités de détail et de plus de 20 % pour ses activités de banque de financement et d'investissement. Pour son unité de gestion de patrimoine, elle prévoit un objectif de plus de 60 %, soit un niveau similaire à son ratio de rentabilité actuel.

(1 $ = 0,8472 euro)