Santander fusionne la banque numérique et l'unité de crédit à la consommation en Europe

L'unité européenne de services aux consommateurs sera gérée sous la marque Openbank

L'Allemagne sera le premier marché à entamer l'intégration

Santander s'attend à ce que d'autres marchés suivent

(Ajoute des détails sur les dépôts des clients au paragraphe 3, une citation du directeur de DCB au paragraphe 8, des détails sur Openbank et sa stratégie au paragraphe 7) par Jesús Aguado

La banque espagnole Santander

SAN.MC fusionne sa banque numérique Openbank avec son activité de crédit à la consommation en Europe dans le cadre d'une volonté de simplifier sa structure et de réduire ses coûts, a indiqué la banque mercredi.

La nouvelle entité gérera les opérations de crédit à la consommation de Santander sous la marque Openbank, en commençant par l'Allemagne, d'autres marchés devant suivre, a précisé Santander.

Openbank et Santander Consumer Finance font partie de l'activité mondiale de banque numérique grand public du groupe. En Europe, cette activité représente 84 milliards d'euros (98 milliards de dollars) de dépôts de clients.

SCF est un leader du financement automobile en Europe avec plus de 140 milliards d'euros de prêts.

RATIONALISER LES OPÉRATIONS NUMÉRIQUES

En 2023 , Santander a réorganisé ses activités en unités de banque de détail, de banque de consommation, de banque de paiement, de banque de patrimoine et de banque de financement et d'investissement pour tenter d'améliorer l'efficacité et d'augmenter sa valeur.

La plus grande banque de la zone euro en termes de valeur de marché n'a pas divulgué les économies potentielles résultant de la fusion.

Nitin Prabhu, responsable mondial de l'activité Digital Consumer Bank de Santander, a déclaré que le regroupement créerait une "banque numérique plus efficace et plus innovante".

Santander, qui se concentre sur 10 marchés principaux, construit sa propre plateforme technologique pour les services bancaires aux consommateurs et les services bancaires exclusivement numériques.

Openbank opère actuellement en Espagne, en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas et s'est étendue aux États-Unis et au Mexique.

Ces dernières années, Openbank et SCF ont conclu des partenariats avec des entreprises comme Apple AAPL.O , Amazon

AMZN.O et Vodafone VOD.L dans plusieurs pays européens.

Santander a déclaré que l'intégration permettrait aux clients d'accéder à une plus large gamme de produits par le biais d'une plateforme numérique unifiée.

(1 dollar = 0,8593 euro)