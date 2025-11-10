 Aller au contenu principal
Santander engage Citi et Goldman pour vendre sa participation de 13 % en Pologne - Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour ajouter le téléscripteur de Santander)

10 novembre - -- Lien source: https://tinyurl.com/3xxtjf52

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne garantit pas son exactitude

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,1430 EUR Sibe +3,52%
CITIGROUP
100,620 USD NYSE -0,17%
GOLDMAN SACHS GR
792,942 USD NYSE +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

