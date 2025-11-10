information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 16:35

Santander engage Citi et Goldman pour vendre sa participation de 13 % en Pologne - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour ajouter le téléscripteur de Santander)

10 novembre - -- Lien source: https://tinyurl.com/3xxtjf52

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne garantit pas son exactitude