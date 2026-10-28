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Santander délaissé après une publication trimestrielle mitigée
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 10:58

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Santander recule de 4,6%, à 10,7 EUR, à Madrid, délaissé à la suite d'une publication trimestrielle mitigée, une performance meilleure que prévu en matière de coûts n'ayant pu empêcher le groupe d'afficher un bénéfice avant impôts inférieur aux attentes au 3e trimestre 2026.

Le géant bancaire espagnol a enregistré un résultat net attribuable de 3 432 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, un niveau supérieur de 1% au consensus, selon Jefferies, mais son bénéfice avant impôts, à 4 828 MEUR, est ressorti inférieur de 2% à l'estimation moyenne des analystes.

Jefferies explique que, si les coûts se sont révélés inférieurs de 3% aux prévisions, Santander a manqué de 2% les attentes en matière de dépréciations, tandis que ses revenus sont ressortis inférieurs de 2% aux prévisions, en raison de revenus de négociation, de revenus nets d'intérêts et de commissions moins élevés qu'attendu.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% sur les neuf premiers mois de 2026, pour atteindre 46,8 MdsEUR, avec une forte croissance des revenus nets d'intérêts et des commissions, portée par une augmentation du nombre de clients, de l'activité et des volumes dans les activités mondiales du groupe.

Santander ajoute que son plan ONE Transformation a généré des gains d'efficacité, avec des coûts en baisse de 1% hors fusions et acquisitions, ainsi qu'une augmentation du chiffre d'affaires, entraînant une amélioration de son coefficient d'exploitation, à 42,6% sur neuf mois.

Les prêts et les fonds des clients ont tous deux augmenté de 16% en euros constants, stimulés par une activité client accrue et l'intégration de TSB et de Webster. Hors acquisitions, les prêts ont progressé de 6% et les fonds des clients de 8%.

Santander se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à un rythme compris entre 4% et 6% et une baisse des coûts, toutes deux en euros constants, un bénéfice supérieur à celui de 2025 (14,1 MdsEUR) et un ratio CET1 compris entre 12,8% et 13%.

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