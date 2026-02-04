Santander chute de 3 % après l'acquisition de Webster

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de Banco Santander SAN.MC chutent d'environ 3,5%, parmi les plus mauvaises performances du STOXX600 .STOXX , car la banque espagnole va acheter la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N dans une transaction de 12,2 milliards de dollars qui n'a pas impressionné les courtiers

** Morgan Stanley a rétrogradé la banque espagnole de "surpondération" à "pondération égale", estimant que l'acquisition de Webster "n'obtiendra probablement pas le bénéfice du doute d'une intégration réussie aux Etats-Unis"

** Le courtier estime que les synergies de coûts de 800 millions de dollars sont ambitieuses et que l'objectif de 20 % de ROTE du groupe pour 2028 dépasse les attentes de la MS, supérieures au consensus

** "Avec un titre déjà à 1,8x TBV (Tangible Book Value), nous voyons une hausse limitée malgré un solide quatrième trimestre", ajoute-t-il, notant qu'avec l'intégration de TSB et de Webster, 2026 sera une année de transition pour Santander

** Jefferies considère également qu'il est "délicat" de mener à bien les intégrations simultanées de TSB et de Webster, tout en supervisant un unique programme de transformation dans le reste du groupe

** La décision d'allouer plus de capital aux Etats-Unis ne sera probablement pas acceptée facilement par le marché, mais les impacts guidés de l'opération et l'évaluation ne sont pas trop agressifs, selon le courtier

** Séparément, la banque a rapporté une augmentation de 12% de son bénéfice net 2025 à un record de 14,1 milliards d'euros, au-dessus des prévisions de 13,77 milliards d'euros, et a approuvé un programme de rachat d'actions de 5,03 milliards d'euros

** L'action est en passe de connaître sa pire journée depuis le mois d'août

** En tenant compte de la chute d'aujourd'hui, l'action a gagné 5,6 % depuis le début de l'année