Une plateforme de cryptos sud-coréenne envoie accidentellement 620.000 bitcoins à des utilisateurs

Un écran affiche les taux de change des cryptomonnaies de la plateforme Bithumb, à Séoul, le 20 juin 2018 ( AFP / Jung Yeon-je )

La plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies Bithumb a dû présenter ses excuses samedi après avoir envoyé des bitcoin s à des utilisateurs pour une valeur avoisinant 37 milliards d'euros... par erreur.

L'entreprise a expliqué dans un communiqué avoir transféré 620.000 unités de cette cryptomonnaie à 695 clients, dont les opérations ont été bloquées dans les 35 minutes suivant cette fausse manipulation survenue vendredi.

Une telle quantité de bitcoins vaut environ 36,8 milliards d'euros au cours actuel d'environ 59.300 euros, en chute cette semaine en raison notamment de l'aversion pour les actifs jugés volatils et des incertitudes réglementaires.

Selon les médias locaux, Bithumb avait l'intention d'envoyer 2.000 wons (1,15 euro) à chacun de ses utilisateurs, dans le cadre d'une promotion. Mais certains bénéficiaires, plus chanceux que prévu, ont reçu quelque 2.000 bitcoins à la place.

L'accident a provoqué un très court mouvement de vente sur la plateforme.

"Nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément causé à nos clients en raison de la confusion lors du processus de distribution de cet événement" promotionnel, a déclaré Bithumb dans un communiqué publié samedi.

L'entreprise a affirmé avoir récupéré 99,7% des bitcoins transférés indûment, ajoutant qu'elle utiliserait ses propres réserves pour combler la somme perdue.

Elle a reconnu que son erreur avait entraîné une "forte volatilité" du bitcoin sur la plateforme, pendant cinq minutes, des utilisateurs ayant eu le temps de faire des ventes avant que des mesures ne soient prises pour ramener le cours à la normale.

Les graphiques de Bithumb montrent que le bitcoin a brièvement perdu 17%, à 81,1 millions de wons (environ 46.860 euros), vendredi soir.

La société a par ailleurs certifié que la situation n'était "pas liée à un piratage externe ou à des failles de sécurité".