Santander : bénéfice net sous-jacent +12,5% au T1 avec la hausse des revenus

Santander SAN.MC a fait état mercredi d'une hausse de 12,5% sur un an de son bénéfice net sous-jacent du premier trimestre, soutenu par la hausse des revenus et des commissions, qui a compensé l'augmentation des provisions.

Santander a provisionné 207 millions d'euros supplémentaires au sein de son unité de banque de détail numérique Openbank afin d'indemniser des automobilistes au Royaume-Uni pour la vente inappropriée de financements automobiles.

La plus grande banque de la zone euro par sa capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net sous-jacent trimestriel record de 3,56 milliards d'euros, légèrement inférieur aux 3,58 milliards attendus par les analystes interrogés par Reuters. Les résultats ont aussi bénéficié d'une hausse de 3,6% des revenus de l'activité de crédit.

"Notre diversification géographique et de bilan, conjuguée à une gestion rigoureuse des risques, demeure un atout majeur dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue, ce qui nous permet d'afficher une croissance à la fois résiliente et rentable", a déclaré la présidente exécutive de Santander, Ana Botín, dans un communiqué.

En tenant compte des plus-values de 1,9 milliard d'euros liées à la cession d'une participation de 49% dans sa filiale polonaise, le bénéfice net déclaré de la banque a bondi de 60% au cours du trimestre, pour atteindre 5,46 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)